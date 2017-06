FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat Johnson & Johnson die Übernahme des Wettbewerbers Actelion für 30 Milliarden US-Dollar unter Auflagen genehmigt. Voraussetzung für die Zusage ist die weitere Entwicklung der Arzneimittel zur Behandlung von Schlaflosigkeit beider Unternehmen.

In diesem Bereich entwickeln sowohl Johnson & Johnson als auch Actelion zurzeit Behandlungsmöglichkeiten. Derzeit gibt es in Europa allerdings kein anderes vergleichbares Arzneimittel, so die Behörde. "Die Kommission stellte daher fest, dass kein ausreichender Wettbewerb herrschen würde, wenn eines der beiden Forschungs- und Entwicklungsprogramme nach dem Zusammenschluss nicht fortgesetzt würde."

Der US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller habe sich nun unter anderem verpflichtet, strategische Entscheidungen von Idorsia, in die das Forschungsprogramm von Actelion übertragen wird, nicht zu beeinflussen. Zudem kann sich Johnson & Johnson geringer als zunächst geplant an Idorsia beteiligen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2017 08:48 ET (12:48 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.