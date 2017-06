Als ob es nicht schon genug politische Unsicherheit gäbe, hat Theresa Mays Entscheidung, eine vorzeitige Parlamentswahl auszurufen, um Stabilität zu erzielen, genau das Gegenteil erreicht.

Das Wahlergebnis ist im Hinblick auf die Erwartungen, die noch vor einigen Wochen vorherrschten, sicherlich überraschend, aber es scheint in groben Zügen übereinzustimmen mit den Meinungsumfragen im Vorfeld der Wahl, die einen Anstieg der Labour-Befürworter auf Kosten der Konservativen signalisierten.

In diesem ganzen Trubel gibt es drei Aspekte, mit denen sich Anleger beschäftigen sollten: Erstens, was der Wahlausgang für die kurzfristigen Vermögenspreise bedeutet; zweitens, was er für die Brexit-Verhandlungen bedeutet; und drittens, was die längerfristigen Auswirkungen auf die Wirtschaft sein könnten.

Hinsichtlich der kurzfristigen Reaktion der Finanzmärkte ist die Volatilität den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Das Pfund hat abgewertet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...