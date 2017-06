NEW YORK (dpa-AFX) - Amerikanische Staatsanleihen sind am Freitag schwächer in den Handel gestartet. Das Wahl-Debakel der regierenden Konservativen in Großbritannien konnte die Anleger nicht beunruhigen und in die als sicher eingestuften US-Anleihen locken.

Marktbeobachter sprachen von einem insgesamt impulsarmen Handel zum Wochenschluss. Im weiteren Tagesverlauf stehen keine Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,34 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen 4/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,78 Prozent. Zehnjährige Anleihen verloren 7/32 Punkte 101 13/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,21 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 13/32 Punkte auf 102 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,87 Prozent./jkr/jsl/fbr

AXC0219 2017-06-09/15:36