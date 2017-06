Die EZB wird nach Angaben des österreichischen Notenbankgouverneurs und EZB-Rats Ewald Nowotny voraussichtlich bald über die Zukunft ihrer billionenschweren Anleihenkäufe beraten. "Ich nehme an, dass wir sowohl im Juli wie dann im September bei den Policy Meetings über dieses Thema sprechen", sagte Nowotny am Freitag in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...