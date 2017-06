Düsseldorf - Die kommende Woche wartet mit interessanten politischen Entscheidungen auf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Den Start mache Frankreich, wo am Sonntag die erste Runde der Parlamentswahlen stattfinde und damit über die Zusammensetzung der Nationalversammlung entschieden werde. Den jüngsten Umfragen zufolge habe die noch blutjunge Partei "La République En Marche" unter dem neuen Staatspräsidenten Emmanuel Macron gute Chancen auf eine Mehrheit der 577 Parlamentssitze. Final entscheide jedoch erst die Stichwahl am 18. Juni über die Sitzverteilung im Parlament.

Den vollständigen Artikel lesen ...