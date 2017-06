Wien - Der Weggang von Fondsmanager Matthias Born bei Allianz Global Investors (Allianz GI) hat Morningstar dazu bewogen, die Ratings von acht Allianz GI-Fonds mehrheitlich nach unten zu korrigieren, so die Experten von "FONDS professionell".Die Fondsanalysten hätten ihre Entscheidung nach eeingehenden Gesprächen mit den Managern getroffen, die die einst von Born (mit)gelenkten Fonds seit Monatsbeginn betreuen würden. "Insgesamt ist Matthias Borns Weggang ein herber Verlust für Allianz Global Investors, was sich auch in unseren Ratings niederschlägt", heiße es in der Mitteilung der Ratingspezialisten. Zunächst seien die Benotungen nur ausgesetzt worden.

