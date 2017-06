Der amerikanische Baukonzern Granite (ISIN: US3873281071, NYSE: GVA) kündigt eine vierteljährliche Dividendenzahlung in Höhe von 13 US-Cents je Aktie an. Aktionäre erhalten die Dividende am 14. Juli 2017 (Record day: 30. Juni 2017). Granite zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,52 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Börsenkurs von 47,61 US-Dollar (Stand: 8. Juni 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von ...

