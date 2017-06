Nach dem geplatzten Deal für einen neuen Ferienflieger kommt am Montag der Aufsichtsrat von TUI wie geplant zusammen. Dabei wird auch der Strategiewechsel des Air-Berlin-Großaktionärs Etihad Thema sein, wie ein TUI-Sprecher am Freitag in Hannover sagte. Einer Wiederauflage von Verhandlungen über Niki ist man im TUI-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...