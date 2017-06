München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema: Waschen, pflegen, trösten - wer kümmert sich um uns, wenn wir alt sind?



Die Gäste: Dr. Eckart von Hirschhausen (Mediziner, Autor und Moderator) Prof. Dr. Karl Lauterbach (Arzt, SPD-Bundestagsabgeordneter und -Gesundheitsexperte; stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender) Bernd Meurer (Präsident des bpa - Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste; Betreiber dreier Pflegeheime in Bayern und Rheinland-Pfalz) Anette Dowideit (Wirtschaftsjournalistin, Reporterin Investigativteam "Welt/N24", Spezialgebiete Gesundheits- und Pflegebranche) Ante Caljkusic (Altenpfleger, arbeitet derzeit als Dozent für Auszubildende in der Pflege) Im Einzelgespräch: Susanne Hallermann (Krankenschwester; Gründungsmitglieds des Vereins "Wir pflegen e.V.")



Pflege ist hart: Schichtdienst, Stress und schlechte Bezahlung. Die Folge: Überall fehlen Pflegekräfte. Was muss passieren, damit auch in Zukunft noch jemand alte Menschen im Heim oder zu Hause pflegt? Die Diskussion direkt nach der Reportage "Hirschhausens Check-up - Wie gutes Altern gelingt".



Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren.



