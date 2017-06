Offenbach am Main (ots) -



Das Wirtschaftsmagazin "Focus Money" hat den Reifenhersteller Kumho zum "Kundenliebling 2017" mit Prädikat "Gold" gekürt. Mit dem Qualitätssiegel werden das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis der Kumho Reifen und eine hohe Kundenzufriedenheit gewürdigt.



Die Studie "Kundenlieblinge" beruht auf Daten aus zehntausenden Online-Nachrichten und über einer Million Social-Media-Quellen, die zwischen 1. Januar 2016 und 31. Dezember 2016 ausgewertet wurden. Berücksichtigt wurden Aussagen in den Kategorien Preis, Service, Qualität und Ansehen. Den Höchstwert von 100 Punkten erzielte Kumho für positive Kundenäußerungen zum Thema "Preis", dicht gefolgt von einer hohen Anerkennung der Qualität der Reifen (97,4 Prozent).



"Diese Auszeichnung zeigt, dass unsere Produktstrategie aufgeht. Hervorragende Qualität zu einem ansprechenden Preis - das ist es, was die Kunden wollen", kommentiert Dirk Rockendorf, Marketing Direktor bei der Kumho Tire Europe GmbH, die Auszeichnung. "Auch vermeintlich 'kleine Marken' schaffen es so ganz oben auf das Treppchen." Und Rockendorf weiter: "Als Kundenliebling fühlen wir uns bestätigt und motiviert, unseren eingeschlagenen Weg weiterzugehen."



Besonders bemerkbar macht sich der Preisvorteil bei den Kumho Ultra-High-Performance-Reifen aus der ECSTA-Familie. Qualitätsprodukte für sportliches Fahren mit hervorragendem Handling auch im Grenzbereich sind hier unter anderem in 17 Zoll und größer für den kleineren Geldbeutel im Angebot.



Die vollständigen Ergebnisse der Studie "Kundenlieblinge" können im aktuellen Focus vom 3. Juni 2017 (Ausgabe Nr. 23/17) nachgelesen werden.



