Auf den britischen Wähler ist kein Verlass. Sah es vor Kurzem noch nach einem haushohen Sieg für Theresa May und ihre harte Brexit-Strategie aus, haben die Wähler sie am gestrigen Donnerstag abgestraft. Ihrer "Conservative Party" fehlen acht Sitze zur Mehrheit. May strebt nun scheinbar eine konservative Minderheitsregierung mit Duldung durch die nordirische "Democratic Unionist Party" an. ...

