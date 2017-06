=== S A M S T A G, 10. Juni 2017 - MX/Bundeskanzlerin Merkel zu wirtschaftspolitischen Gesprächen in Mexiko, anschließend Rückreise nach Berlin, Mexiko-Stadt S O N N T A G, 11. Juni 2017 *** - FR/Parlamentswahl in Frankreich (1. Wahlgang) - IT/G7, Treffen der Umweltminister (bis 12.6.), Bologna M O N T A G, 12. Juni 2017 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator April *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Mai, Frankfurt *** 15:00 DE/G20-Afrika-Konferenz, Eröffnung durch Bundeskanzlerin Merkel, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:15 DE/G20-Afrika-Konferenz, Treffen Bundesfinanzminister Schäuble mit Ministern afrikanischer Staaten, Berlin - IT/G7, Treffen der Umweltminister (seit 11.6.), Bologna - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland und Australien geschlossen ===

