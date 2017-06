IRW-PRESS: MassRoots Inc.: MassRoots nimmt strategische Position in High Times Holdings Corporation ein

MassRoots nimmt strategische Position in High Times Holdings Corporation ein

Denver (Colorado). MassRoots Inc. (OTCQB: MSRT), eine führende Technologieplattform für Patienten und Unternehmen von medizinischem Cannabis, und High Times, das weltweit führende Medien-, Event- und Informationsunternehmen für Cannabis, freuen sich bekannt zu geben, dass MassRoots im Februar 2017 eine strategische Investition in High Times Holding Corporation (High Times), ein führendes Unternehmen der Cannabisbranche, getätigt hat.

Wie bereits im vierteljährlichen Bericht (Quarterly Report) von MassRoots im Formular (Form) 10-Q bekannt gegeben, der am 22. Mai 2107 eingereicht wurde, tätigte MassRoots eine strategische Kapitalinvestition in High Times Holdings Corporation. In den vergangenen 40 Jahren hat High Times eine legendäre Marke und ein Unternehmen mit einer innovativen, zukunftsorientierten Strategie aufgebaut, das an vorderster Front der Bewegung zur Legalisierung von Cannabis steht. High Times unterhält ein Portfolio an qualitativ hochwertigen Marken, einschließlich Cannabis Cup und des High Times Magazine, und genießt hohes Ansehen als führendes Unternehmen im Bereich von Branchentrends, -informationen und -nachrichten.

Ebenso wie Millionen von Cannabiskonsumenten in allen Teilen der Welt war das High Times Magazine auch für mich die erste cannabisbezogene Publikation, die ich jemals gelesen habe. Wir haben den größten Respekt vor High Times, das seit über 40 Jahren den Weg für unsere Branche ebnet, und ich bin davon überzeugt, dass die Legalisierungsbewegung ohne seine Führungsrolle heute nicht so stark wäre, sagte Isaac Dietrich, Chief Executive Officer von MassRoots. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit High Times, um die wichtigsten Informationen zur Legalisierung von Cannabis sowie Updates zu verbreiten.

Wir freuen uns, MassRoots als langfristigen Investor und strategischen Partner willkommen zu heißen, sagte Adam Levin, CEO von High Times Holdings Corporation. MassRoots ist ein Wegbereiter mit hervorragenden Technologien und enormen Führungsqualitäten sowie ein gewichtiger Fürsprecher der gesamten Branche. Wir heißen sie herzlich in der High-Times-Familie willkommen.

Über MassRoots

MassRoots ist eine der größten Technologie-Plattformen der regulierten Cannabisbranche. Die mobilen Apps des Unternehmens bieten den Konsumenten die Möglichkeit, über Rezensionen der Community reife Kaufentscheidungen zu Cannabis zu treffen. MassRoots ist stolz, mit den führenden Unternehmen und Organisationen der Cannabisbranche, wie z.B. der ArcView Group und der National Cannabis Industry Association, zusammenzuarbeiten. Nähere Informationen erhalten Sie unter MassRoots.com/Investors.

Über High Times

High Times ist seit über 40 Jahren ein angesehener Fürsprecher der authentischen Cannabiskultur, einschließlich des Kampfs für die Legalisierung und der Unterstützung von Unternehmen in dieser boomenden Branche. Die Inhalte von High Times umfassen digitale, soziale Video- und Printplattformen sowie standortbasierte Events - vor allem das globale Franchise Cannabis Cup und die Konferenzreihe High Times Business Summit. Folgen Sie uns auf Twitter (@HIGH_TIMES_Mag), auf Instagram (@hightimesmagazine) oder auf Facebook unter https://www.facebook.com/HIGHTIMESMag/ .

Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Themen in dieser Mitteilung enthalten Aussagen und Prognosen über das Geschäftswachstum, potenzielle Partnerschaften, neue Besonderheiten und die entsprechende Unternehmensstrategie von MassRoots. Solche Aussagen, Schätzungen und Prognosen können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der bundesweiten Wertpapiergesetze darstellen. Es können von Zeit zu Zeit Faktoren oder Ereignisse eintreten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. MassRoots ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen. Der Empfänger dieser Informationen wird darauf hingewiesen, sich nicht bedenkenlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

