Bloß nichts in Frage stellen, keine Fehler zugeben, keine Schwächen einräumen: Trotz ihrer krachenden Niederlage will Theresa May mithilfe einer kleinen Partei weiter regieren. Wie lange kann das gut gehen?

Der Versuch der britischen Premierministerin Theresa May, ihre Mehrheit auszubauen, ist schief gegangen. Sie hält trotzdem an der Macht fest und will gemeinsam mit der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) regieren - mit einer hauchdünnen Mehrheit. Es dürfte nicht lange gutgehen, wenn ihre eigene Partei revoltieren sollte.

Bloß nichts in Frage stellen, keine Fehler zugeben, keine Schwächen einräumen - als Theresa May Freitagmittag vor der Downing Street ihre erste Rede nach ihrer Wahlniederlage hält, geht sie mit keinem Wort auf die Gründe ein. Stattdessen gibt sie sich kämpferisch und geradezu trotzig: Man werde gemeinsam mit der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) regieren und so dafür sorgen, dass das Land die Stabilität erhält, die es für die bevorstehenden Brexit-Gespräche brauche.

"Nachdem wir uns die meisten Stimmen und die größte Zahl an Sitzen in der Wahl gesichert haben, ist es klar, dass die Konservativen und die Unionist Partei die Legitimität haben, dies zu tun", sagt sie kurz und knapp, bevor sie auf andere Themen eingeht und einige ihrer alten Versprechen wiederholt: Sie werde einen Brexit-Deal durchsetzen, der für jedermann im Lande funktioniere. Sie werde den Sicherheitskräften die Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie im Kampf gegen den Terror brauchen.

Am frühen Freitagmorgen war klargeworden: Britische Wähler haben dem Land den zweiten Schock innerhalb von noch nicht einmal einem Jahr beschert. Im Sommer vergangenen Jahres stimmten sie mehrheitlich für die Scheidung von der EU. Jetzt bescherten sie May eine krachende Niederlage. Eigentlich wollte sie die Mehrheit ihrer konservativen Partei im Unterhaus ausbauen. Doch nach einer Reihe desaströser Fehler im Wahlkampf haben die Tories ihre absolute Mehrheit verloren. Sie kommen jetzt auf 318 Sitze - vor der Neuwahl hatten sie 330.

Sie hält dennoch an der Macht fest, will es mit der Regierungsbildung versuchen und ignoriert alle Rücktrittsforderungen, die sogar aus ihrer eigenen Partei gekommen waren. Wie lange kann das gut gehen? Kann eine dermaßen geschwächte Premierministerin in die offiziellen Brexit-Verhandlungen ...

