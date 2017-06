Hightech-Aktien kommen in vielen Income-Depots nur in homöopathischer Dosis vor - zu unrecht. Denn einerseits gibt es auch im Technologie-Sektor zuverlässige Dividendenzahler und andererseits werden niedrige Renditen oftmals kompensiert durch hohe Dynamik. Und das Wachstum von heute ist die (realisierte) Rendite von morgen!Den Beweis dafür liefert Texas Instruments. Die Aktie des Halbleistes-Herstellers ist kein Highflyer à la Apple - aber ein höchst solider Dividendenzahler, der sich seit fast zwei Jahrzehnten keine Kürzung geleistet und zuletzt 14-mal in Folge erhöht hat. Wer 2007 bei Kursen um 30 Dollar zugegriffen hat, realisiert deshalb bezogen auf seine Einstiegskurs dieses Jahr eine Rendite von über 7%.Die saftige...

