Eine Initiative von Handelsblatt und Die Techniker



Worum geht's?



Die Health-i Initiative der Techniker und des Handelsblatts will was bewegen. Denn die Digitalisierung ist auch im Gesundheitssektor auf dem Vormarsch. Angetrieben durch den Consumer-Bereich und den Mobility-Trend, wächst der deutsche Markt an E-Health-Angeboten in rasantem Tempo. Das verlangt innovative und smarte Lösungen.



Wen suchen wir?



Der Health-i Award bietet den Vordenkern des smarten Gesundheitswesens die große Bühne. Wir suchen Talente aus Gesundheit und Gesundheitswirtschaft. Kreative Freigeister, die was zu sagen haben und sich als wahre Cracks der E-Health-Branche einen Namen machen wollen. In den drei Kategorien "Junge Talente", "Start-ups" und "Unternehmen" können die Bewerber ihre Ideen mit gesundheitswirtschaftlicher Relevanz einer prominenten Jury und einem hochkarätigen Publikum vorstellen.



Bewerben - wie geht's?



Die Bewerbung erfolgt ausschließlich schriftlich. Die Bewerbungsunterlagen stehen online zur Verfügung: www.health-i.de/bewerben Ende der Bewerbungsphase: 15. Juni 2017 Weitere Informationen, u.a. zu den Teilnahmebedingungen, unter: www.health-i.de



BEI FRAGEN SPRECHEN SIE UNS GERNE AN!: Ansprechpartnerinnen: Caterina Lange, Sarah E. Goll E-Mail: health-i@handelsblatt.com Telefon: 040-468832-639 (Mo-Fr von 10:00 - 17:00 Uhr) Projektbüro Health-i Initiative c/o JDB MEDIA GmbH, Schanzenstraße 70, 20357 Hamburg