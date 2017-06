Eine verkürzte Handelswoche mit spannendem Super-Donnerstag: In Großbritannien muss Theresa May sich von der absoluten Mehrheit und möglicherweise auch ihrem Amt verabschieden. Heißt es jetzt in der EU: "Hello again, Great Britain"? Auch Donald Trumps Präsidentenstuhl wackelt durch die Aussagen des Ex-FBI-Chef James Comey vor dem US-Senat. Und Mario Draghi bestätigte nach der EZB-Sitzung, die Zinsen werden nicht weiter gesenkt. Alles Wichtige zu dieser Mega-Woche und den Auswirkungen auf dem Finanzmarkt erfahren Sie in dieser Sendung. Und natürlich wirft Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Oliver Roth von Oddo Seydler einen Blick auf die Kurskapriolen am Devisenmarkt und Einen, den die politischen, selbst die geldpolitischen, Ereignisse völlig kalt lassen - den Dax. Der steigt weiter unermüdlich. Fragt sich nur wie lange noch...