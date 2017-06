Lieber Leser,

der "Superdonnerstag" wurde mit dem EZB-Statement sowie der Pressekonferenz eingeleitet. Weiterhin standen die Aussagen des EX FBI Chefs Comey vor dem Senat in den USA sowie die Wahlen zum britischen Unterhaus an. Das EZB-Statement fiel größtenteils im Rahmen der Erwartungen aus. Informationen drangen bereits vorher nach außen. So hatte man gewisse Erwartungen an Veränderungen der Forward Guidance und Anpassungen bei den Prognosen in der Inflation und ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...