Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) hat eine politische Bürgschaft für die angeschlagene Fluglinie Air Berlin abgelehnt. "Die Politik kann das Unternehmen nicht mit staatlichen Mitteln am Laufen halten", sagte Fuchs der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Air Berlin müsse das mit seinen Eigentümern und vielleicht doch noch mit neuen Partnern hinbekommen. "Ansonsten muss das Unternehmen aus dem Markt ausscheiden, so bedauerlich ich das fände", sagte Fuchs. Er wünsche sich sehr, dass Air Berlin die gegenwärtigen Herausforderungen meistere. "Das wünsche ich mir vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Teil schon seit vielen Jahren für das Unternehmen tätig sind." Trotzdem liege der Schlüssel zu einer Lösung allein in den Händen des Unternehmens, betonte Fuchs.



