Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA30729R1073 Victory Square Technologies Inc. 09.06.2017 CA92650P1045 Victory Square Technologies Inc. 12.06.2017 Tausch 1:1

KYG112591014 Health and Happiness (H&H) International 09.06.2017 KYG4387E1070 Health and Happiness (H&H) International 12.06.2017 Tausch 1:1

CA98563A1003 Yellowhead Mining Inc. 09.06.2017 CA98563A4072 Yellowhead Mining Inc. 12.06.2017 Tausch 12:1