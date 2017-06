Genf - Die gestrige Parlamentswahl in Großbritannien ist so verlaufen, wie viele Experten es erwartet und befürchtet haben: Die Konservative Partei hat die meisten Stimmen erhalten, allerdings mit einem sehr geringen Vorsprung, so die Experten von SYZ Asset Management.Dadurch habe Theresa May ihre Wette verloren, durch Neuwahlen eine neue, komfortable Mehrheit zu gewinnen. Die Experten hätten schon Anfang dieser Woche mit einem solchen Wahlausgang gerechnet, der durch ein "Hung Parliament" nicht nur die Brexit-Verhandlungen verkomplizieren sondern auch die Markterwartungen enttäuschen werde.

