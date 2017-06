Frankfurt - Der Naturkautschukpreis ist von seinem Jahreshoch im Februar über 40% gefallen, so die Analysten der Commerzbank.Eine unerwartet gute Versorgungslage, gestiegene Bestände und folglich geringere Importe Chinas, des mit Abstand größten Nachfragers weltweit, und ein Stimmungswechsel am Markt, wobei die Nachfrageängste dominieren würden, hätten den Preisverfall begleitet. Doch der Preisrutsch scheine überzogen. So seien die zuletzt schwächeren Importe Chinas von Naturkautschuk einem starken Anstieg der Einfuhren von synthetischem Kautschuk geschuldet.

Den vollständigen Artikel lesen ...