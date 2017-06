Frankfurt - Der fulminante Preisanstieg des Vorjahres bei Zink scheint vorbei, so die Analysten der Commerzbank.Seit Wochen stünden die Preise unter Druck und hätten am Mittwoch ein Siebenmonatstief markiert. Ein fundamentaler Grund für die ausgeprägte Preisschwäche sei schwer auszumachen. Denn zum einen würden die LME-Bestände seit 2013 nahezu ununterbrochen fallen. Sie hätten sich dabei fast geviertelt und lägen aktuell mit 323 Tsd. Tonnen nahe einem Achtjahrestief. Die Zinkbestände an der SHFE in Shanghai seien auf den niedrigsten Stand seit März 2009 gefallen, nachdem sie diese Woche um fast 9% auf 68,4 Tsd. Tonnen zurückgegangen seien. Dabei seien die chinesischen Importe von Zink und Zinklegierungen im April auf ein 12-Monatshoch gestiegen. Auch die Erzimporte seien in den vergangenen zwölf Monaten recht robust gewesen.

