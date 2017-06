Frankfurt - Der Goldpreis fällt heute Morgen unter 1.275 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.Vor allem spekulative Finanzanleger dürften nach dem ereignisreichen Tag gestern und im Vorfeld der erwarteten FED-Zinserhöhung in der nächsten Woche Gewinne mitnehmen. Der Preisrückgang habe bereits gestern Nachmittag nach der EZB-Pressekonferenz und vor der mit Spannung erwarteten Anhörung des ehemaligen FBI-Direktors Comey eingesetzt. Die EZB habe keine Überraschungen geliefert. Der Passus einer möglichen Zinssenkung sei zwar gestrichen worden. Allerdings habe es von EZB-Präsident Draghi keine Hinweise auf den Ausstieg aus den Anleihekäufen gegeben. Damit rechnen unsere Volkswirte bei der Sitzung im September, so die Analysten der Commerzbank. Eine erste Zinserhöhung würden sie erst lange nach dem Einstellen der Anleihekäufe erwarten.

