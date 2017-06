Mainz (ots) - Montag, 12. Juni 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Urlaub von der Pflege - Welche Ansprüche haben Pflegende? Fledermäuse in Not - Ihr Lebensraum ist bedroht Tag gegen die Kinderarbeit - Ein Experte schildert die Situation Jubiläum: 200 Jahre Fahrrad - 1817 erfand Karl Drais das Fahrrad



Gast im Studio: Michael Patrick Kelly, Sänger und Musiker



Montag, 12. Juni 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Mückenplage am Ammersee - Kampf gegen Mückenstiche Protest gegen Moscheebau in Erfurt - Einige Anwohner wehren sich dagegen Expedition Bremen: Stresemannstraße - Vom Mauern zu KFZ-Schildern



Montag, 12. Juni 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Naomi Campbell in Wien - Stargast beim Life Ball Mit Nicole auf Mallorca - Neues von der Schlagersängerin Musik von Jimi Blue Ochsenknecht - Erstes Album auf Deutsch



