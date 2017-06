Das Edelmetall Palladium ist am Freitag so teuer wie seit 16 Jahren nicht mehr. Grund seien spekulative Käufe und ein deutlich geringeres Angebot. Der Rohstoff wird vor allem in Katalysatoren für Autos genutzt.

Spekulative Käufe haben das Edelmetall Palladium am Freitag auf den höchsten Stand seit mehr als sechzehn Jahren getrieben. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...