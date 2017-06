Köln (ots) -



Rad-Land NRW: Knapp drei Wochen nach dem Start der Tour de France in Düsseldorf beginnt am 20. Juli die NRW Radtour 2017 in Mettmann. WDR 4 gehört wie gewohnt zu den Mitveranstaltern und bittet seine Hörerinnen und Hörer vom 20. bis 23. Juli zur rund 200 Kilometer langen Reise von Mettmann über Wuppertal und Bochum nach Essen und wieder zurück nach Mettmann. Erwartet werden wie in den Vorjahren rund 1200 Teilnehmer.



In diesem Jahr radelt erstmals ein Team des WDR-Reisemagazins "Wunderschön" um Moderator Marco Schreyl und WDR 4-Moderatorin Janine Breuer-Kolo mit. Die Gruppe startet bereits am 17. Juli und sucht acht bis zehn begeisterte Radfahrerinnen und Radfahrer (auch Familien) aus NRW, die gemeinsam mit den beiden beliebten Moderatoren gut gelaunt und nicht kamerascheu in die Pedale treten. Die Route geht vom Drachenfels über Bonn und Köln bis Mettmann, wo das Team auf die WDR-Radler trifft. Infos und Bewerbung (bis zum 14. Juni) unter www.wunderschoen.wdr.de.



Zu sehen ist die Sendung am Sonntag, 20. August, um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen. WDR 4 berichtet vom 20. bis 23. Juli in verschiedenen Live-Schalten von der Tour.



An den Etappenzielen der NRW Radtour präsentieren WDR 4 und das WDR Fernsehen das musikalische Open Air Abendprogramm. Los geht's am 20. Juli um 19 Uhr auf dem Johannes-Rau-Platz in Wuppertal. Neben der WDR 4 Band ist "Face meets Voice - A Milli Vanilli Experience" mit Fab Morvan und John Davis Special Guest des Abends. Am 21. Juli spielt Still Collins ab 19 Uhr an der Bochumer Jahrhunderthalle. Höhepunkt ist das WDR 4 Sommer Open Air am 22. Juli ab 16 Uhr am Baldeneysee in Essen. Mit dabei: Laith al Deen & Band, Albert Hammond & Band und OMD (Orchestral Manouevres In The Dark). Der Eintritt zu allen von Bastian Bender (WDR 4) moderierten Abendveranstaltungen ist frei.



Die NRW Radtour 2017 findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt. Informationen zu Route, Preisen und Anmeldung unter www.wdr4.de.



