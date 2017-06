Berlin (ots) - Am 28 Juni 2017 treffen sich bei einer Veranstaltung des Forschungsinstituts Dialog der Zivilisationen international anerkannte Kulturexperten, um sich über den Schutz des kulturellen Welterbes in Konfliktregionen auszutauschen. Der Fokus der Diskussionsrunde gilt dabei dem Schutz islamischer Kulturgüter speziell im Nahen Osten.



Zugesagt haben Vortragende: Mikhail Piotrovsky, Direktor, Eremitage Museum Sankt Petersburg (Russland) Hermann Parzinger, Präsident, Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Deutschland) S.E. Mahmood Al-MullaKhalaf, Botschafter, Ständiger Vertreter Iraks UNESCO (Irak) Markus Hilgert, Direktor, Vorderasiatischen Museums Berlin (Deutschland) Irina Nikitina, Direktorin, Musical Olympus Foundation (Russia) Stephen Stenning, Direktor, Kultur und Entwicklung, British Council (UK)



Der Erhalt des kulturellen Welterbes bringt Menschen unterschiedlicher Länder zusammen, welcher in der heutigen von Kriegen und Konflikten getriebenen geprägten Zeit ein gemeinsames und vereinendes Gut darstellt, unabhängig von Herkunft, Politik und Religion. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass es in all unserem Interesse und dem Interesse der kommenden Generationen liegt Kulturschätze zu wahren. Wir organisieren diese Panel-Diskussion, um einem größeren Publikum die Erfahrungen, Ansichten und die Einschätzungen international renommierter Kulturexperten zugänglich zu machen. Die Diskussionsrunde ist zugleich eine Veranstaltung im Rahmen des 15-jährigen Bestehens des World Public Forums Dialogue of Civilizations, welches heute vor einem Jahr in das Forschungsinstitut Dialog der Zivilisationen umgewandelt wurde," sagt der CEO des DOC Pooran Chandra Pandey.



Veranstaltungsprogramm:



15:30 - 16:00 Registrierung 16:00 - 16:10 Grußwort Aufsichtsratvorsitzender des DOC, Dr. Vladimir Jakunin 16:10 - 17:45 Diskussionsrunde Schutz des kulturellen Welterbes 17:45 - 18:15 Q & A 18:15 - 18:45 Netzwerken 18:45 - 19:30 klassisches Konzert* Ab 19:30 Abendessen



* Pianistin Inna Firsova; Sopran Seyoung Park; und Violinist Aleksey Semenenko. Jeder dieser Musiker hat bereits internationale Preise gewonnen. Gespielt wird: Schubert - Fantasie in C major; Mozart - An Chloe; Mozart - Als Luise die briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte; R. Wagner - Dich, teure Halle (Tannhäuser); Tosti - La Serenata; G.Puccini - Un bel di vedremo - Madama Butterfly.



