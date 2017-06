Die Aktionäre der Telekom Austria (ISIN: AT0000720008) haben auf der Hauptversammlung am Freitag in der Stadthalle in Wien die Auszahlung einer Dividende von 0,20 Euro je Stückaktie beschlossen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 7,22 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,77 Prozent. Zahltag der Dividende ist der 20. Juni 2017. Ex-Tag der Dividende ist der 16. Juni 2017. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...