Bonn (ots) - Unter dem Slogan "G20 Africa Partnership - Investing in a Common Future" treffen hochrangige Vertreter der G20-Staaten und afrikanischer Länder zu einer zweitägigen Konferenz in Berlin zusammen. Die Konferenz ist zentrales Vorhaben im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft. Ziele sind die Schaffung verbesserter Rahmenbedingungen für nachhaltige Investitionen und die Förderung wirtschaftlicher Teilhabe der Bevölkerung in Afrika.



phoenix berichtet in vor Ort von der Konferenz in Berlin und überträgt die Reden von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble live.



