Wolfenbüttel / Doha - Saudi-Arabien und seine Verbündeten haben den Druck auf Katar mit der Publikation einer erweiterten Liste mit angeblich von Doha unterstützten "Terroristen" erhöht. Das Emirat weist neue Sanktionen gegen sich als unbegründet zurück. Das Golf-Emirat ist bereit zu Verhandlungen mit seinen Widersachern.

Sein Land halte die Diplomatie für den besten Weg zur Lösung der Krise und nicht eine Eskalation, sagte Katars Aussenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani am Freitag im norddeutschen Wolfenbüttel nach einem Gespräch mit seinem deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel. Dieser warnte vor einer Verschärfung des Konflikets und rief in der schwersten diplomatischen Krise am Golf seit Jahren zu Gesprächen auf.

Saudi-Arabien, Bahrain die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Ägypten hatten zuvor 59 Personen und zwölf Organisationen mit angeblichen Verbindungen zu Katar auf eine "Terrorliste" gesetzt. Sie alle würden von dem Golf-Emirat finanziert oder seien dort ansässig und hätten Kontakte zu Terroristen, erklärten sie.

Die Liste enthält Namen von 59 Einzelpersonen und zwölf Organisationen, darunter von Katar finanzierte Wohltätigkeitsorganisationen. Namentlich erwähnt ist auch der geistliche Anführer der Muslimbruderschaft.

Weiter genannt wurden mutmassliche Financiers von Extremistenorganisationen ebenso wie prominente Geschäftsleute, Politiker und hochrangige Mitglieder der Herrscherfamilie des Emirats. Für die Betroffenen bedeutet der Eintrag auf der "Terrorliste" vor allem Kontensperren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...