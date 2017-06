Essen (ots) - Omid Nouripour, der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion hat die Ankündigung eines Unabhängigkeitsreferendums durch die kurdische Autonomieregierung im Nordirak kritisiert. Es sei zwar "sehr verständlich, dass die Kurden nicht mehr Teil des Chaos im Irak sein wollen", sagte Nouripour der in Essen erscheinenden Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ, Samstagsausgabe). Wenn es aber eine Möglichkeit gebe, unter verbesserten Bedingungen im Land zu bleiben, dann sollte diese genutzt werden. "Der historisch berechtigte Wunsch der Kurden nach Unabhängigkeit steht im Widerspruch zur Dynamik verschobener Grenzen, die die Region noch mehr destabilisieren könnte", so Nouripour. Man dürfe, so der grüne Außenpolitiker, außerdem nicht unterschätzen, "wie groß die Friktionen innerhalb kurdischer Gruppen sind, die nach einer Unabhängigkeit gewaltsam ausbrechen könnten". Die Grünen gelten als traditionell kurdenfreundlich.



