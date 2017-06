Liebe Leser,

durch die aufkommenden Ermittlungen gegen Audi aber auch gegen den Wettbewerber Daimler, wird die Aktie auf eine neue Probe gestellt. In den vergangen Wochen ging es abwärts und damit nähert sich der Kurs auch wieder der temporären Unterstützung bei 130 Euro an. Der seit Oktober eingeläutete Aufwärtstrend ist für den Fall des Durchbruchs unter die Linie nicht in Gefahr. Das Chartbild würde trotzdem unter der Entwicklung leiden.

Intakte Abwärtsbewegung ... (Johannes Weber)

