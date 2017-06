FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Das überraschend schwache Ergebnis der britischen Konservativen von Premierministerin Theresa May löste keine Flucht in sichere Anlagen aus. Der richtungweisende Euro-Bund-Future mit Fälligkeit im September fiel bis zum späten Nachmittag um 0,12 Prozent auf 164,88 Punkte. Die Rendite zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 0,26 Prozent.

Trotz der herben Wahlschlappe will May Regierungschefin bleiben. Angestrebt wird nun eine Minderheitsregierung der konservativen Tories mit Unterstützung der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP). Bei der Wahl hatten Mays Konservative die absolute Mehrheit im Parlament verloren, waren aber stärkste Partei geblieben. Die bald beginnenden Brexit-Verhandlungen dürften jetzt noch schwieriger werden. Da Wahl dürfte jedoch die Wahrscheinlichkeit für einen harten Brexit vermindern. Dies stärkt laut Händlern die Zuversicht an den Märkten.

Britische Staatsanleihen legten nach anfänglichen Verlusten zu. Im Gegenzug sanken die Renditen. Noch stärkere Kursgewinne verzeichneten italienische Staatsanleihen. Händler begründeten dies mit der Aussicht auf eine allenfalls sehr vorsichtige Straffung der Geldpolitik im Euroraum./jsl/he

