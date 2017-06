IRW-PRESS: Altair Resources Inc.: Altair veröffentlicht die genauen Resultate des ersten über dem Zinkgehalt Limit bemessenen Bohrloch in Crepulije / Kosovo

Altair veröffentlicht die genauen Resultate des ersten über dem Zinkgehalt Limit bemessenen Bohrloch in Crepulije / Kosovo

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 9. Juni, 2017: ALTAIR RESOURCES INC. (Altair oder das Unternehmen ) (TSXV: AVX; Deutschland FRA: 90A; ISIN: CA02137W1014; WKN: WKN A2ALMP) Harold (Roy) Shipes, Präsident und CEO gibt erfreut bekannt, dass Altair die exakten Ergebnisse der Proben die die gemessenen Zinklimits übertroffenen hatten. Die Ergebnisse stammen von den sechs Proben, über die bereits berichtet wurde. Die hochgradigen Zinkmineralisierung wurden bei den ersten Diamantbohrungen in 2017 auf der Crepeline Liegenschaft in Mitrovica im Kosovo, entdeckt.

Bohrloch Nummer CRP 008 durchteufte zwei Zonen oxidhaltiger Zinkmineralisierungen, die sich in der Tiefe bis zu einer Mineralisierung erstreckt, die bereits in früheren Oberflächengrabungen entdeckt werden konnte. Die Tabelle weiter unten zeigt Basiswerte von durchschnittlich 10,11% Zink und 0,46% Blei. Diese neukalkulierten Werte beziehen sich auf die oberste Schicht, beginnend an der Oberfläche, bis in 9,8m Tiefe. Ein zweites Intervall über 8,5m Länge, erstreckt sich von 32,5m bis auf 41m und zeigt neukalkulierte Werte von durchschnittlich 28,88% Zink und 1,53% Blei.

Alle Intervalle basieren auf der Länge der Bohrkerne, da die wahre Dicke der Zone nicht bestimmt werden kann, da das genaue Ausmaß der Mineralisierungszone noch nicht bekannt ist.

Diese sehr hohen Zinkgrade aus den Proben sind bedeutend für das gesamte Zinkpotential der Liegenschaft und bestätigen zudem die erzielten Werte der im Graben Trench Nr. 2-1 a gesammelter Zinkoxidmineralisation. Wie auch von Perry Grunenberg in einer NI 43-101 Studie berichtet, zeigt dieser Graben 4m mit 25,6% Zink, 1,56% Blei und 11m an 20,1% Zink und 1,83% Blei.

Zusätzliche Bohrungen auf dem Projekt sollen Anomalien auswerten, die in Gravitationsstudien des Karbonat Gürtels und der umliegenden komplexen Stratigraphie gefunden wurden.

Tabelle 1. Neuberechnete Ergebnisse für Zink und Blei von CRP 008, Crepuljie, Mitrovica, Kosovo

DH_IDVon (mBis (mIntervalPb% Zn% ) ) l (m) CRP 0.00 9.80 9.80 0.46 10.11 008 Inc. 2.00 7.80 5.80 1.27 14.56 CRP 32.50 41.00 8.50 1.53 28.88 008

Inc. 33.50 39.75 6.25 2.09 29.45

Die neuberechneten Ergebnisse bestätigen die hochgradige Natur der Zinkerscheinungen, die in früheren Proben gefunden auf der Crepuljie Zink-Blei-Silber Liegenschaft gefunden wurden. Diverse Oberflächengrabungen wiesen hochgradige Zink-Blei Mineralisierungen auf, von 17% bis 35% Zink und Blei über 2m bis 4m Breit innerhalb der bekannten mineralisierten Zonen.

Alle Proben wurden unter der Aufsicht von MSc Selim Berisha, Technischer Direktor und Chefgeologe im Kosovo durchgeführt und von Dr. S.A. Jackson, QP, Technischer Berater von Altair, überprüft. Die Proben wurden in den ALS Laboratory Services in Bor, Serbien, nach internationalen Standards durchgeführt und routinemäßig von der Qualitätskontrolle des Unternehmens überprüft.

Die technischen Informationen dieser Pressemeldung wurden von Dr. Stewart A. Jackson, PGeo, einer nach NI 43-101 qualifizierten Person geprüft und genehmigt (dies gilt für originale englische Version).

Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, gehen Sie bitte auf folgende Seite http://altairresources.com.

Im Namen des Vorstandes

Harold Shipes

Harold Shipes, Präsident &CEO

Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40033 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40033&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA02137 W1014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA02137W1014

AXC0253 2017-06-09/17:50