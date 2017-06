FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistisch haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag auf den Wahlausgang in Großbritannien reagiert. Zudem sorgte der weiterhin sehr starke deutsche Außenhandel für gute Laune.

Der Dax ging mit einem Plus von 0,80 Prozent auf 12 815,72 Punkte aus dem Handel, womit dem Leitindex nur knapp 63 Punkte bis zu seinem Rekordhoch vor einer Woche fehlen. Im Wochenverlauf schloss er letztlich fast unverändert mit minus 0,05 Prozent. Der MDax stieg am Freitag um 1,00 Prozent auf 25 410,57 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,55 Prozent auf 2308,84 Punkte./ck/he

