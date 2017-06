Straubing (ots) - Es war ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie man eine sichere Mehrheit vergeigt. Der Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahl in Großbritannien ist eine schallende Ohrfeige für Premierministerin Theresa May und ihre Konservativen. Auch wenn sie wieder die Mehrheit im Unterhaus stellen werden - die bisherige absolute Mehrheit ist weg. Auch wenn sich nun die nordirischen Unionisten als Partner anbieten, geht May geschwächt aus der von ihr erzwungenen Wahl hervor. Wie sie nun kraftvoll mit der EU über den Brexit verhandeln und für die Insel möglichst viel an Zugeständnissen herausschlagen will, ist offen. Oberwasser hat nun EU-Verhandlungsführer Michel Barnier.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de