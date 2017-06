Der Start in Taipeh ist das erste Mal, dass Zipcar, das weltgrößte Carsharing-Netzwerk, beim Ausbau seiner internationalen Präsenz den Service in einer asiatischen Stadt anbietet

Mit dem neuen Service haben die Bewohner von Taipeh On-Demand-Zugang zu einer breiten Palette von Fahrzeugen, wenn sie sie benötigen - ohne die Kosten und den Aufwand, die der Besitz eines eigenen Autos mit sich bringt

TAIPEH, Taiwan, 9. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zipcar, das weltweit führende Carsharing-Netzwerk, gab heute den Start seines neuen Carsharing-Service in Taipeh, Taiwan, bekannt. Dies ist das erste Mal, dass der Service in einer asiatischen Stadt angeboten wird.

In Anerkennung ihrer großen Anstrengungen bezüglich Stadtplanung wurde Taipeh 2016 als offizielle World Design Capital nominiert. Taipeh ist eine der 25 größten Städte Asiens und steht somit vor den gleichen Herausforderungen: die Bekämpfung von Staus und die Notwendigkeit, dass sich die Menschen in der Stadt leichter bewegen können. Da es laut Prognosen bis zum Jahr 2024 weltweit 23,4 Million Carsharing-Mitglieder geben wird und gemäß unabhängiger Daten von Navigent 49 % dieser Mitglieder im Asien-Pazifikraum sein werden, ist Taipeh für die Einführung des Zipcar-Angebots die ideale Stadt in dieser Region.

Mit Zipcars Expansion nach Taiwan können noch mehr Verbraucher vom Carsharing profitieren, die gern ein Fahrzeug in der Stadt hätten, jedoch ohne die Kosten und den Aufwand, die der Besitz eines eigenen Autos mit sich bringt. Das Unternehmen hat seinen beliebten Round-Trip-Carsharing-Service in Taipeh gestartet, um Verbrauchern Zugang zu einem Zipcar in der Stadt zu ermöglichen. Dabei kann das Fahrzeug an einem dafür vorgesehenen Parkplatz abgeholt und an denselben Ort zurückgebracht werden. Mitglieder haben Zugang zu einer breiten Palette von Fahrzeugen zum Einkaufen oder zum Besuchen von Familie und Freunden, darunter vielseitige Autos wie z. B. Volkswagen Golf, Audi A1, Ford Focus und Ford Fiesta. Kleine Transporter, wie z. B. der Volkswagen Caddy, stehen auch zur Verfügung - auch für Umzüge - und der Volkswagen Sharan kann verwendet werden, um größere Gruppen zu transportieren. Mitglieder haben also Zugang zu dem passenden Fahrzeug für jede Aufgabe.

Massimo Marsili, verantwortlich für den internationalen Betrieb von Zipcar, sagte: "Der heutige Start des Service in Taipeh ist ein wichtiger Meilenstein für Zipcar. Wir bieten unseren Service nicht nur in einer weiteren Weltstadt an, die mit Staus konfrontiert ist, sondern dies ist das erste Mal, dass wir dies im Asien-Pazifikraum tun. Wir freuen uns darauf, in Taiwan Mitglieder unseres Netzwerks begrüßen zu können."

Der heutige Start ist ein wichtiger Meilenstein der internationalen Expansion von Zipcar, das bereits in über 500 Städten und Gemeinden in ganz Europa und Nordamerika gut etabliert ist. Als Vorreiter des Carsharing-Konzepts seit nahezu 20 Jahren wird durch die Expansion nach Asien das weltweite Netzwerk von Zipcar erweitert, sodass mehr als eine Million Mitglieder Zugang zu noch mehr Fahrzeugen haben.

Weitere Informationen über eine Zipcar-Mitgliedschaft in Taipeh erhalten Sie unter www.zipcar.com.tw (http://www.zipcar.com.tw/)

Über Zipcar

Zipcar ist das weltweit führende Carsharing-Netzwerk mit der Mission, das urbane Leben einfacher und verantwortlicher zu gestalten. Mit seinem Selbstbedienungsservice für Fahrzeuge aller Art, die pro Stunde oder Tag gemietet werden können, deckt Zipcar mit seinen Aktivitäten in städtischen Gebieten und an Universitäten mehr als 500 Städte und Gemeinden in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Österreich, Spanien, Taiwan, der Türkei und den USA ab. Zipcar bietet die umfassendsten, praktischsten und flexibelsten Carsharing-Optionen, die zurzeit zur Verfügung stehen. Zipcar ist eine Tochtergesellschaft von Avis Budget Group, Inc. (Nasdaq:CAR), einem weltweit führenden Anbieter von Mietfahrzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter www.zipcar.com (http://www.zipcar.com/).

Weitere Informationen:



Internationale Anfragen an Zipcar:

E-Mail: ZipcarEMEAPR@theprnetwork.co.uk

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Zipcar via Globenewswire