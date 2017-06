Von Markus Fugmann

Kurz nachdem sich die G7-Staatschefs getroffen hatten und Donald Trump dabei wie ein Fremder gegenüber den anderen Staatsvertretern erschienen war, sagte Kanzlerin Merkel in einer viel beachteten Bierzelt-Rede, dass man sich auf die USA nicht mehr wie früher verlassen könne. Darauf reagierte Donald Trump mit diesem Tweet am 30.Mai, der seine schon häufig geäußerten Vorwürfe gegen Deutschland auf den Punkt brachte:

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2017

Der starke Handelsbilanzüberschuss Deutschlands also - zuvor hatte Trump sich mokiert, dass man in den USA sehr viele deutsche Autos sehe, in Deutschland aber praktisch keine amerikanischen.

Aber ist das wirkliche Problem, dass die Deutschen etwa zu viele Autos exportieren? Nicht ganz zu Unrecht heißt es hierzulande fast unisono: sollen wir etwa schlechtere Autos bauen? Können wir etwas dafür, dass die Qualität unserer Produkte so gut ist, dass man sie uns gewissermaßen aus den Händen reißt?

Das eigentliche Problem lieg daher nicht bei Exportschlagern wie deutschen Autos, sondern an dem, was Deutschland hauptsächlich exportiert: Kapital. Da Deutschland viel weniger im Ausland einkauft als es ins Ausland an Gütern oder Dienstleistungen verkauft, wird die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...