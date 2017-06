Rund die Hälfte der Deutschen sorgt fürs Alter privat vor. Rentenversicherungen, die in Fonds investieren, werden ihnen dafür immer mehr angeboten. Doch die Kosten können ganz schön reinhauen, wie ein Vergleich zeigt.

Ans Alt werden denken die Menschen gemeinhin nicht so gern. Doch die meisten machen es, wie Umfragen ergeben: Sie sorgen sich zunehmend auch über ihre Finanzlage im Alter. Die Menschen haben verstanden, dass die gesetzliche Rente allein nicht ausreichen wird, wenn es immer mehr Ältere in unserer Gesellschaft gibt. Erstmals fürchtet eine Mehrheit von 61 Prozent von 1680 befragten Berufstätigen in Deutschland, im Alter finanziell nicht zurechtzukommen, wie eine Umfrage des französischen Versicherers Axa kürzlich ergab Im Jahr 2016 äußerten sich lediglich 44 Prozent so. "Den Menschen ist das Problembewusstsein für das Thema finanzielle Sicherheit im Alter durch die aktuelle breite öffentliche Debatte vor den anstehenden Wahlen im Land sowie angesichts der Niedrigzinsphase stärker in ihr Bewusstsein gelangt", erläuterte Patrick Dahmen, Vorstand bei der Axa, das Ergebnis der Umfrage. Frühere Generationen hätten sich schlicht auf die gesetzliche Rente verlassen. Das sei heute nicht mehr so.

Allerdings sorgt im Durchschnitt rund jeder Zweite privat fürs Alter vor, wie eine andere Umfrage der Direktbank Comdirect ergibt. Dabei gilt: Je älter, desto wichtiger wird Absicherung fürs Alter. Während sich in der jüngeren Generation zwischen 18 und 29 Jahren demnach erst 43 Prozent um ihre Altersvorsorge kümmern, nimmt der Anteil bei den 40- bis 49-Jährigendeutlich auf fast zwei Drittel zu.

Beliebter werden als Vorsorgeform Rentenversicherungen, die das Sparkapital in Investmentfonds investieren. In Zeiten rekordtiefer Zinsen bieten diese Fonds-Policen je nach Aktiengewicht größere Renditechancen am Kapitalmarkt, als das etwa bei klassischen Versicherungen der Fall ist. So bieten Versicherungen diese Fonds-Policen gern als Alternative ...

