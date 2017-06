FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistisch haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag auf den Wahlausgang in Großbritannien reagiert. Zudem sorgte der weiterhin sehr starke deutsche Außenhandel für gute Laune.

Der Dax ging mit einem Plus von 0,80 Prozent auf 12 815,72 Punkte aus dem Handel, womit dem Leitindex nur knapp 63 Punkte bis zu seinem Rekordhoch vor einer Woche fehlen. Im Wochenverlauf schloss er letztlich fast unverändert mit minus 0,05 Prozent. Der MDax stieg am Freitag um 1,00 Prozent auf 25 410,57 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,55 Prozent auf 2308,84 Punkte.

US-BÖRSEN SETZEN REKORDLAUF FORT

Auch europaweit wurden Gewinne verzeichnet: Der EuroStoxx 50 stieg um 0,62 Prozent auf 3586,07 Punkte. In Paris und London legten die Börsen ebenfalls zu. In den USA wurde die Rekordjagd wieder aufgenommen. Der Dow legte zum europäischen Handelsschluss zuletzt um rund ein halbes Prozent zu.

Dass es Theresa May misslang, durch Neuwahlen ein starkes Mandat für die Brexit-Verhandlungen mit der EU zu bekommen, wurde am Markt positiv gesehen. Statt ihre knappe absolute Mehrheit im Parlament auszubauen, verlor die britische Premierministerin sie. "Das Wahlergebnis ermöglicht nun eine deutlich konstruktivere Gesprächsatmosphäre mit der Chance auf ein besseres Ergebnis bei den Verhandlungen Großbritanniens über einen Ausstieg aus der Euroregion", begründete Thilo Müller, Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft MB Fund Advisory, die freundliche Tendenz der meisten europäischen Aktienmärkte.

VOR ALLEM RWE LEIDET UNTER GEWINNMITNAHMEN

Unternehmensnachrichten waren rar gesät. RWE und Eon litten nach drei starken Handelstagen mit Kursanstiegen von insgesamt 8 und 10 Prozent unter Gewinnmitnahmen. Die gekippte Brennelementesteuer samt der Aufforderung an den Bund, mehr als 6 Milliarden Euro an die Versorger zurückzuzahlen, hatte Auftrieb gegeben. Nun zählten die Papiere mit Abschlägen von 1,30 Prozent beziehungsweise 0,33 Prozent zu den Dax-Schlusslichtern.

Die Anteile von HeidelbergCement profitierten hingegen von einer positiveren Einschätzung durch das Analysehaus Kepler Cheuvreux. Sie gewannen an der Index-Spitze 3,13 Prozent. Analyst Josep Pujal ist überzeugt, dass der Baustoffkonzern inzwischen das Schlimmste hinter sich hat und rät nun, die Papiere zu halten. Bislang hatte er sie mit "Reduce" eingestuft.

REKORDE BEI SILTRONIC UND LANXESS

Im TecDax knüpften Papiere des Halbleiterkonzerns Siltronic an ihren guten Lauf an und stiegen auf ein Rekordhoch bei 87,36 Euro. Mit einem Plus von 3,99 Prozent auf 86,29 Euro beendeten sie den Tag. Im MDax sprangen die Aktien von Lanxess auf ein Rekordhoch bei 70,67 Euro, aus dem Handel gingen die Titel 3,56 Prozent höher bei 70,47 Euro. Auf Sicht von zwölf Monaten zählen die Papiere des Chemiekonzerns mir einem Plus von knapp 68 Prozent zu den Favoriten im Index der mittelgroßen Werte.

Außerhalb der Dax-Familie erholten sich die Anteilscheine der kriselnden Fluggesellschaft Air Berlin um knapp 5 Prozent. Das Land Berlin will eine Bürgschaftsanfrage des Unternehmens gemeinsam mit dem Bund sorgfältig prüfen. Allerdings verlange dies ein "tragfähiges Zukunftskonzept", machte das Bundeswirtschaftsministerium klar. Am Vortag hatte der Großaktionär Etihad das Ziel eines gemeinsamen Ferienfliegers von Air Berlin mit Tuifly platzen lassen.

EUROKURS FÄLLT UNTER 1,12 US-DOLLAR

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,10 Prozent am Vortag auf 0,08 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 142,10 Punkte. Der Bund Future sank um 0,09 Prozent auf 164,92 Punkte. Der Kurs des Euro fiel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1176 (Donnerstag: 1,1229) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8948 (0,8906) Euro./ck/he

