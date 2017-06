Die Wiener Börse hat am Freitag klar im Plus geschlossen. Der ATX stieg um 35,64 Punkte oder 1,12 Prozent auf 3.209,27 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,47 Prozent, DAX/Frankfurt +0,73 Prozent, FTSE/London +1,04 Prozent und CAC-40/Paris +0,66 Prozent.Bereits am Vormittag ...

