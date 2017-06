Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag etwas zugelegt und damit eine eher enttäuschende Woche zumindest versöhnlich abgeschlossen. Die neuerliche Rekordjagd an der Wall Street hat den hiesigen Aktienindizes nach einem wenig bewegten Handelstag zum Ende hin noch etwas auf die Beine geholfen. Damit reagierten die Anleger gelassen auf den Ausgang der Wahl zum Unterhaus in Grossbritannien.

Der unsichere Wahlausgang in Grossbritannien mit einem "Hung Parlament" hat weltweit kaum für grosse Turbulenzen im Börsenhandel gesorgt. Im Gegenteil: Viele Marktbeobachter sahen das Votum der Briten als klare Absage an einen "harten" Brexit. Sogar vom möglichen "Exit vom Brexit" war teilweise die Rede. Der "Ausstieg vom EU-Ausstieg" sei zumindest etwas wahrscheinlicher geworden, so Kommentatoren.

Der Swiss Market Index (SMI) legte am Freitag um 0,39% auf 8'845,85 Punkte zu, büsste jedoch im Wochenvergleich 2,2% ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, stieg um 0,60% auf 1'402,82 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,41% auf 10'096,02 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln endeten 26 im Plus, drei im Minus und einer unverändert.

Deutlich nach oben ging es mit Clariant (+2,0%), für die Baader Helvea in einer ...

