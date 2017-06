=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Die Josef Manner & Comp. AG wurde gem. §§91ff BörseG von ihrer Aktionärin WAWEL S.A. darüber informiert, dass diese per 09.06.2017 107.876 Stück Aktien, die einen Anteil von 5,71% der Stimmrechte repräsentieren, verkauft hat. Damit hält WAWEL S.A. keine Aktien und keine Stimmrechte an der Josef Manner & Comp. AG - die Beteiligung fällt daher unter die 5% bzw. 4% Anteilsschwelle. WAWEL S.A. sowie alle durch diese kontrollierten Unternehmen halten keine Aktien, umtauschbare Wertpapiere, Bezugsrechte oder andere Finanzinstrumente der Josef Manner & Comp. AG im Sinne des §91a BörseG. Umstände gem. §92a (1) Abs 6 gelten nicht. Rückfragehinweis: ISIN AT 0000 728 209 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Investor Relations Mag. Bernhard Neckhaim Tel.: +43 1 48822 3200 E-Mail: b.neckhaim@manner.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

