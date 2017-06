Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts ist es am Freitag am deutschen Aktienmarkt gegangen. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 12.816 Punkte. Auch der unklare Wahlausgang in Großbritannien konnte die Stimmung nicht trüben: "Der Anstieg von DAX und MDAX beruht zunehmend auf steigenden Gewinnerwartungen", sagte Commerzbank-Anlagestratege Markus Wallner. Am Markt hieß es aber auch, der britische Wahlausgang schüre die Hoffnung auf einen "weichen" statt eines "harten Brexits" und habe so dem europäischen Aktienmärkten sogar geholfen. Der MDAX stieg um 1 Prozent und auch der TecDAX zeigte sich mit einem Plus 0,6 Prozent in guter Verfassung.

Rotation in Nachzügler

Im DAX waren Nachzügler besonders gefragt, so die in den vergangenen Wochen vergleichsweise schwachen Aktien von Heidelbergcement und von BASF. Dagegen wurden bei den jüngsten Gewinnern wie RWE und Eon Gewinne mitgenommen. "Die Rotation prägt den Markt", sagte ein Händler.

Heidelbergcement führten die Gewinnerliste mit einem Plus von 3,1 Prozent an. Sie wurden sowohl von Kepler Cheuvreux als auch von Mainfirst hochgestuft. BASF stiegen um 2,8 Prozent. Lufthansa markierten mit einem Plus von 2,1 Prozent neue Jahreshochs. Sie gelten als Gewinner, wenn es nun keinen "harten" Brexit geben sollte.

Thyssenkrupp stiegen um 2 Prozent, die EU-Kommission hat Zölle bis zu 35,9 Prozent für warmgewalzten Flachstahl aus China beschlossen. Continental zogen um 0,7 Prozent an, nachdem Bank of America-Merrill Lynch die Aktien auf eine Liste besonders aussichtsreicher Titel genommen hatte. Dagegen setzten bei RWE und Eon Gewinnmitnahmen ein. Nach der jüngsten Brennelementesteuer-Rally gaben RWE 1,3 Prozent ab und Eon 0,3 Prozent.

Hoffnungskäufe in Air Berlin

In der zweiten Reihe zogen Symrise mit der Konsolidierungsfantasie in der Branche um knapp 2 Prozent an und Lanxess um 3,6 Prozent. Im SDAX legten Heidelberger Druck um weitere 3,6 Prozent zu. Der Kurs hatte bereits am Vortag stark von neuen Mittelfristzielen profitiert.

In der vierten Reihe profitierten Air Berlin mit einem Plus von gut 12 Prozent von der Hoffnung, der Hilfsantrag könnte genehmigt werden. Das Bundeswirtschaftsministerium prüft gemeinsam mit den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Berlin einen Bürgschaftsantrag der hoch verschuldeten Fluggesellschaft.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 93,3 (Vortag: 100,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,20 (Vortag: 3,00) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner und fünf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.815,72 +0,80% +11,62% DAX-Future 12.811,50 +0,76% +11,94% XDAX 12.813,28 +0,65% +11,93% MDAX 25.410,57 +1,00% +14,52% TecDAX 2.308,84 +0,55% +27,44% SDAX 11.273,85 +0,37% +18,43% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,93% -14 ===

