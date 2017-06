Köln (ots) -



Der WDR Rundfunkchor und die Chorakademie Dortmund haben am Freitag (9.6.2016) den gemeinsamen WDR Kinderchor Dortmund der Öffentlichkeit vorgestellt. Der WDR Kinderchor wird erstmals in der Spielzeit 2017/2018 bei Konzerten und Studioproduktionen zu hören sein.



Die künstlerische Leitung des Chors übernimmt der Deutsch-Kroate Zeljo Davutovic. Er wird mit den jungen Sängerinnen und Sängern verschiedene Kinderchor- und Solopartien für Konzerte, Opern, Kinderopern und Chorsinfonik vorbereiten. In der ersten Saison wirken die Kinder an Produktionen des WDR Rundfunkchors und des WDR Funkhausorchesters mit. Die neun- bis 13-jährigen Kinder aller Schulformen aus dem Ruhrgebiet proben zweimal in der Woche in Dortmund und erhalten ergänzend Einzelunterricht. (Weitere Infos: WDR-Kinderchor.de)



Der WDR Rundfunkchor gestaltete bereits im vergangenen Jahr gemeinsame Konzerte mit dem Opern-Kinderchor der Chorakademie Dortmund. Diese Erfahrungen inspirierten den WDR und die Chorakademie zur Gründung des WDR-Kinderchors Dortmund, dem ersten WDR-Klangkörper im Ruhrgebiet.



Die 2002 gegründete Chorakademie Dortmund ist inzwischen die größte Singschule in Europa. Aufgeteilt in über 30 Chöre singen in der Chorakademie inzwischen mehr als 1000 Sängerinnen und Sänger. Mit Spaß und Freude den Gesang auf hohem Niveau und im Grenzbereich zur Professionalität zu fördern, ist das Bestreben der Singschule.



Mit der musikalischen Nachwuchsförderung von Kindern knüpft der WDR Rundfunkchor an sein Konzept der Nachwuchsförderung im professionellen Ensemblegesang für Gesangsabsolventen an. Seit Februar 2017 bildet er in enger Kooperation mit der Chorakademie des WDR Rundfunkchores e.V. Gesangsstudierende im professionellen Chorgesang aus. WDR Rundfunkchor Köln Der WDR Rundfunkchor ist ein Profi-Ensemble mit 44 Sängerinnen und Sängern; er feiert im kommenden Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Seine Heimat ist das WDR Funkhaus in Köln. Das Profil ist Repertoire-Vielfalt in Perfektion und Spezialisierung auf innovative und anspruchsvolle Werke, sowohl im a cappella als auch im Chorsinfonischen Bereich. Das Spektrum reicht dabei von der Musik des Mittelalters bis zu zeitgenössischen Kompositionen. Das Repertoire des Chors reicht von der Musik des Mittelalters über den klassischen Werkekanon bis hin zu zeitgenössischer und experimenteller Musik. Auch Computerspiele- und Filmmusik gehören mittlerweile zum Standardrepertoir des Chores. Der renommierte schwedische Chorleiter Stefan Parkman ist seit 2014/15 Chefdirigent des WDR Rundfunkchores. Robert Blank, ständiger Chorleiter, ist seit 2013 schwerpunktmäßig verantwortlich für die Einstudierung chorsinfonischer Werke.



Chorleiter Zeljo Davutovic



Zeljo Davutovic ist in Dortmund aufgewachsen und studierte in Weimar Kirchenmusik und Chorleitung. Die Teilnahme an Kursen u.a. bei Eric Ericson, Joseph Flummerfelt und Frieder Bernius vervollständigten seine Ausbildung. Seit seiner Studienzeit verfolgt er den Auf- und Ausbau einer umfassenden Singschule für Dortmund und das Ruhrgebiet, deren Grundstein er durch das Konzept der Chorakademie am Konzerthaus Dortmund gelegt hat. Neben seiner Aufgabe der künstlerischen Gesamtleitung hat er zudem die Leitung des Fachbereichs der Mädchenchöre und des Opern-Kinderchores inne. Zeljo Davutovic arbeitete bei unterschiedlichen Festivals, Opern- und Konzertproduktionen zusammen mit namenhaften Dirigenten wie z.B. Zubin Mehta, Marc Minkowski, Thomas Hengelbrock, Ivan Fischer, Daniel Harding und Yannick Nézet-Séguin. Er war diverse Regisseure, darunter Pierre Audi, La Fura dels Baus, Christine Mielitz und Claus Guth, neben der stimmlichen Vorbereitung junger Sängerinnen und Sänger auch für die szenische Vorbereitung verantwortlich.



