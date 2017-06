Die EU reagiert mit Schadenfreude und mahnenden Worten auf den Wahlausgang in Großbritannien. Den Zeitplan für die Brexit-Verhandlungen will man sich vom Chaos in London nicht durcheinander bringen lassen.

Erst die von ihrem Vorgänger anberaumte Brexit-Volksabstimmung - und nun das: "Ein weiteres Eigentor, nach Cameron nun May", kommentierte der Unterhändler des Europaparlaments, Guy Verhofstadt am Freitagmorgen, als klar geworden war, dass die britische Premierministerin Theresa May keine eigene Mehrheit bei den Unterhauswahlen bekommen würde. "Die ohnehin komplexen Verhandlungen", seufzte der belgische Politiker, "dürften damit noch schwieriger werden".

Ein wenig Schadenfreude, viele Sorgenfalten, vor allem aber kollektives Kopfschütteln: Der Wahlausgang löste unterschiedliche, teils widersprüchliche Emotionen in Brüssel und anderen EU-Hauptstädten aus. Nicht nur May, auch die Verantwortlichen in der Europäischen Union hatten auf ein klares Ergebnis der Wahlen gesetzt, um endlich loslegen zu können mit den Austrittsgesprächen. "Ich hoffe, dass die Wahlen keine großen Auswirkungen auf die Verhandlungen haben", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nun. "Wir warten ungeduldig auf den Beginn."

Die EU-Partner haben den vor knapp einem Jahr per Volksabstimmung beschlossenen Austritt Großbritanniens aus der Gemeinschaft nicht gewollt, aber nun wollen sie ihn so schnell wie möglich hinter sich bringen - um sich nicht länger als nötig von dem unerfreulichen ...

