Die Josef Manner & Comp. AG gibt gemäß § 93 (2) BörseG bekannt, dass sie von Katjes 21 GmbH am 09.06 2017 die Mitteilung erhielt, dass ihre Stimmrechte an der Josef Manner & Comp. AG am 09.06.2017 die Grenze von 4% und 5% überschritten haben. Im Detail teilte die Aktionärin mit: 1. Emittent: Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Bastian Fassin 4. Namen der Aktionäre: Katjes 21 GmbH 5. Datum der Schwellenberührung: 9.6.2017 ______________________________________________________________________________ |6. Gesamtposition | |der | |meldepflichtigen | |Person____________|___________________________________________________________ | | |% der | | || | |% der |Stimmrechte, | | || | |Stimmrechte, |die die Finanz-|Total von |Gesamtzahl der || | |die zu Aktien|/sonstigen |beiden in % |Stimmrechte des|| | |gehören (7.A)|Instrumente |(7.A + 7.B) |Emittenten || | | |repräsentieren | | || |__________________|_____________|(7.B.1_+_7.B.2)|____________|_______________|| |Situation am Tag | | | | || |der |5,71 % |0,00 % |5,71 % |1.890.000 || |Schwellenberührung|_____________|_______________|____________|_______________|| |Situation in der | | | | || |vorherigen Meldung| | | | || |(sofern_anwendbar)|_____________|_______________|____________|_______________|| 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ______________________________________________________________________________ |A: Stimmrechte,| |die zu Aktien | |gehören________| |ISIN der Aktien| Anzahl der | % der | |_______________|__Stimmrechte__|__Stimmrechte__| | |Direkt (§ 91 |Indirekt (§ 92 |Direkt (§ 91|Indirekt (§ 92 | |_______________|BörseG)________|BörseG)________|BörseG)_____|BörseG)_________| |AT0000728209___|_______________|________107.876|____________|__________5,71_%| |SUBTOTAL_A_____|____107.876____|_______________|____________|_____5,71_%_____| |_______________|_______________|_______________|____________|________________|| _________________________________________________________________________ |B 1: | |Finanzinstrumente| |/ Sonstige | |Instrumente gem §| |91a Abs 1 Z 1 | |BörseG___________| | | | |Anzahl der | | |Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist|Stimmrechte die|% der | |Instruments | | |erworben werden|Stimmrechte| |_________________|____________|______________|können_________|___________| |SUBTOTAL_B.1_____| ________________________________________________________________________________ |B 2: | |Finanzinstrumente| |/ Sonstige | |Instrumente gem §| |91a Abs 1 Z 3 | |BörseG___________| |Art des | | |Physisches|Anzahl der |% der | |Instruments |Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte|Stimmrechte| |_________________|____________|______________|Settlement|___________|___________| |SUBTOTAL_B.2_____| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: _____________________________________________________________________________ | | | |Direkt |Direkt | | | | |Direkt |gehaltene |gehaltene |Total von | |Ziffer|Name |kontrolliert|Stimmrechte in|Finanz-/ |beiden (%)| | | |durch Ziffer|Aktien (%) |sonstige | | |______|______________|____________|______________|Instrumente_(%)|__________| |1_____|Bastian_Fassin|____________|______________|_______________|__________| | |Katjes | | | | | |2 |International |1 | | | | |______|GmbH_&_Co._KG_|____________|______________|_______________|__________| |3_____|Katjes_24_GmbH|2___________|______________|_______________|__________| |4_____|Katjes_21_GmbH|3___________|______________|_______________|__________| |______|______________|____________|______________|_______________|__________|| Rückfragehinweis: ISIN AT 0000 728 209 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Investor Relations Mag. Bernhard Neckhaim Tel.: +43 1 48822 3200 E-Mail: b.neckhaim@manner.com

