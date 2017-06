LONDON (dpa-AFX) - Nach der Parlamentswahl in Großbritannien wird es keine größere Kabinettsumbildung geben. Wichtige Minister wie Schatzkanzler Philip Hammond, Außenminister Boris Johnson, Innenministerin Amber Rudd, Verteidigungsminister Michael Fallon sowie Brexit-Minister David Davis würden im Amt bleiben, teilte das Büro von Premierministerin Theresa May am Freitagnachmittag mit.

Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, dass Hammond wegen Differenzen mit May über den Haushalt ersetzt werden könnte. Auch Johnson gilt seit langem als umstritten.

Bei der Parlamentswahl am Donnerstag hatte Mays konservative Partei ihre absolute Parlamentsmehrheit verloren. Die Premierministerin will nun mit der Unterstützung der nordirischen Unionisten-Partei DUP eine neue Minderheitsregierung bilden./gma/DP/she

AXC0273 2017-06-09/19:00