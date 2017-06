Unternehmen belegt Platz 20 auf der Rangliste des Great Place to Work® Instituts



Racine, Wisconsin (ots/PRNewswire) - SC Johnson, Hersteller so bewährter Marken wie Glade®, Duck®, Raid®, Mr Muscle®, Pledge® und Kiwi®, ist zum 12. Mal vom Great Place to Work® Institut als 'Best Multinational Workplace' in Europa anerkannt worden. Diese Würdigung auf regionaler Ebene resultiert aus den individuellen Auszeichnungen als Bester Arbeitgeber, die das Unternehmen für seine Betriebe in Frankreich, Deutschland, Polen, Griechenland, der Schweiz, der Türkei und dem Vereinigten Königreich erhalten hat. SC Johnson Europe nimmt auf der Liste der 25 Unternehmen für 2017 Platz Nummer 20 ein.



"Der Erfolg von SC Johnson beruht auf den talentierten und engagierten Mitarbeitern des Unternehmens", sagt Fisk Johnson, Chairman und CEO von SC Johnson. "Ich spreche unserer europäischen Mannschaft meinen herzlichen Glückwunsch für die Auszeichnung als bester Arbeitsgeber und ihren kontinuierlichen und erfolgreichen Einsatz bei der Bereitstellung von hervorragenden Arbeitsplatzbedingungen aus".



SC Johnson Europe rangierte 2014 auf Platz 25 der Top 100 Besten Arbeitgeber in Europa.



SC Johnson hat sein Europageschäft im Jahre 1914 aufgenommen, engagiert sich seitdem stetig für seine betrieblichen Aktivitäten in der Region und ist dem positiven Einsatz für die Gemeinden verpflichtet, in denen das Unternehmen tätig ist.



Die auf der Best Workplace-Liste des jeweiligen Landes genannten Unternehmen werden vom Great Place to Work® Institut im direkten Vergleich ausgewählt, um die besten multinationalen Arbeitsumfelder in Europa zu bestimmen. Für die European Multinational-Liste gelten folgende Einstiegskriterien: ein Unternehmen muss in mindestens drei Ländern tätig sein, über mindestens 1.000 Mitarbeiter weltweit verfügen, und 40 Prozent der weltweiten Belegschaft außerhalb des Heimatlandes beschäftigen.



Die jetzige Auszeichnung für SC Johnson Europe steht nicht allein, SC Johnson wurde 2017 vom Great Place to Work® Institut bereits für seine Betriebe in Venezuela, Frankreich, Deutschland, Polen, Griechenland, Mexiko, Kanada, Mittelamerika, dem Vereinigtem Königreich, der Schweiz, der Türkei und in Lateinamerika gewürdigt, die sich alle einen Platz in den Best Workplace-Rankings verdient haben.



In den Vereinigten Staaten wurde SC Johnson bereits zum 28. Mal in die Liste der "100 besten Unternehmen für arbeitende Mütter" des Working Mother Magazins aufgenommen und erhielt im Jahre 2016 im Human Rights Campaign Corporate Equality Index mit 100 Prozent eine herausragende Bewertung.



SC Johnson wurde, ebenfalls im Jahr 2016, als einer der 25 weltbesten multinationalen Arbeitsgeber vom Great Place to Work® Institut gewürdigt und belegte Platz 20 im Ranking. Das Unternehmen trat damit bereits zum fünften Mal auf dieser Liste in Erscheinung.



Informationen zu SC Johnson



SC Johnson ist ein Familienunternehmen, das für innovative, hochwertige Produkte, Exzellenz am Arbeitsplatz und langfristigen Einsatz für die Umwelt und die Gemeinden steht, in denen das Unternehmen tätig ist. Das in den USA ansässige Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller von Reinigungsprodukten für den Haushalt und Produkten für die Haushaltslagerung, Raumlufterfrischung, Schädlingsbekämpfung und Schuhpflege sowie für professionelle Reinigungsprodukte. Es vermarktet so bekannte Namen wie GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® und ZIPLOC® sowohl in den USA als auch in anderen Ländern. Zu den Marken, die außerhalb der USA vertrieben werden, gehören unter anderem AUTAN®, TANA®, BAMA®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® und RIDSECT®. Das vor 131 Jahren gegründete Unternehmen generiert Umsätze in Höhe von 10 Milliarden USD, beschäftigt weltweit rund 13.000 Mitarbeitende und vertreibt seine Produkte in nahezu allen Ländern der Welt. www.scjohnson.com



